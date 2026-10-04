Nella seconda giornata di campionato spicca il blitz esterno della compagine delle Preserre a Sant'Onofrio. Esordio con pari per l'Asd Mileto, cade ancora il San Costantino. Tutti i risultati e la classifica
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Va in archivio il secondo turno del campionato di Prima Categoria (Girone C), un fine settimana ricco di gol, emozioni e verdetti importanti. Sotto i riflettori c'erano soprattutto le formazioni della provincia vibonese, impegnate tra derby incandescenti, trasferte insidiose ed esordi stagionali.
La Nuova Ada fa due su due e vola in vetta
Il match clou del weekend per il calcio vibonese si è consumato sul campo del Sant'Onofrio, dove la Nuova Ada si è aggiudicata con autorità il derby contro i "cugini" giallorossi. La formazione guidata da mister Addesi conferma il suo ruolo di grande favorita del torneo, imponendosi per 1-3 e agganciando la vetta della classifica a punteggio pieno.
La gara si sblocca dopo appena sei minuti grazie a Saverio Laria, seguito alla mezz'ora dal raddoppio firmato Corrao. Nella ripresa il Sant'Onofrio prova a riaprire la contesa con la rete di Maluccio, ma a chiudere definitivamente i conti ci pensa Barilaro con il tris che regala alla Nuova Ada la seconda vittoria consecutiva.
Gli anticipi del sabato
Negli anticipi di sabato si è registrato il debutto stagionale dell'Asd Mileto, al rientro dopo il turno di riposo della prima giornata. L'esordio della neopromossa compagine biancorossa è decisamente positivo: dalla difficile trasferta sul campo del Bivongi arriva un buon 1-1. I vibonesi erano addirittura passati in vantaggio al 2' di gioco con Pantano, prima del definitivo pareggio locale ad opera di Chiera.
Non riesce invece a decollare la Promosport, che tra le mura amiche non va oltre lo 0-0 contro il Real Montepaone in una sfida priva di reti.
Le altre vibonesi
Domenica amara per il San Costantino, ancora fermo a quota zero punti in classifica. Nel match tutto in tinta giallorossa contro la corazzata Guardavalle, i vibonesi si erano illusi dopo dieci minuti grazie all'iniziale vantaggio firmato Virdò. La reazione della capolista è stata però perentoria: le reti di Iorfida, Salim e Furina hanno ribaltato il punteggio fino al definitivo 3-1.
Dividono la posta in palio davanti ai propri tifosi la Stella Mileto e il Caraffa (1-1): al vantaggio locale ha risposto il solito Giglio per i catanzaresi. Ha osservato infine il proprio turno di riposo il Tropea.
Le gare del girone
Nelle altre sfide del girone C, il Prasar non va oltre l'1-1 interno contro il Palermiti Girifalco (inutile il gol di Salvatori per i locali), mentre la Sersalese conquista i tre punti al debutto casalingo superando il Seles per 3-2 al termine di una partita ricca di colpi di scena, decisa dalla doppietta di Romeo e dal sigillo di Ruiz.
I risultati
Bivongi-Asd Mileto 1-1
Promosport-Real Montepaone 0-0
Guardavalle-San Costantino 3-1
Prasar-Palermiti Gir. 1-1
Sant'Onofrio-Nuova Ada 1-3
Sersalese-Seles 3-2
Stella Mileto-Caraffa 1-1
Riposa: Tropea
La classifica
Guardavalle 6
Nuova Ada 6
Caraffa 4
Prasar 4
Sersalese 4
Stella Mileto 4
Bivongi 2
Palermiti Gir. 2
Real Montepaone 2
Asd Mileto 1
Promosport 1
Tropea 0
San Costantino 0
Sant'Onofrio 0
Seles 0