Va in archivio il secondo turno del campionato di Prima Categoria (Girone C), un fine settimana ricco di gol, emozioni e verdetti importanti. Sotto i riflettori c'erano soprattutto le formazioni della provincia vibonese, impegnate tra derby incandescenti, trasferte insidiose ed esordi stagionali.

La Nuova Ada fa due su due e vola in vetta

Il match clou del weekend per il calcio vibonese si è consumato sul campo del Sant'Onofrio, dove la Nuova Ada si è aggiudicata con autorità il derby contro i "cugini" giallorossi. La formazione guidata da mister Addesi conferma il suo ruolo di grande favorita del torneo, imponendosi per 1-3 e agganciando la vetta della classifica a punteggio pieno.

La gara si sblocca dopo appena sei minuti grazie a Saverio Laria, seguito alla mezz'ora dal raddoppio firmato Corrao. Nella ripresa il Sant'Onofrio prova a riaprire la contesa con la rete di Maluccio, ma a chiudere definitivamente i conti ci pensa Barilaro con il tris che regala alla Nuova Ada la seconda vittoria consecutiva.

Gli anticipi del sabato

Negli anticipi di sabato si è registrato il debutto stagionale dell'Asd Mileto, al rientro dopo il turno di riposo della prima giornata. L'esordio della neopromossa compagine biancorossa è decisamente positivo: dalla difficile trasferta sul campo del Bivongi arriva un buon 1-1. I vibonesi erano addirittura passati in vantaggio al 2' di gioco con Pantano, prima del definitivo pareggio locale ad opera di Chiera.

Non riesce invece a decollare la Promosport, che tra le mura amiche non va oltre lo 0-0 contro il Real Montepaone in una sfida priva di reti.

Le altre vibonesi

Domenica amara per il San Costantino, ancora fermo a quota zero punti in classifica. Nel match tutto in tinta giallorossa contro la corazzata Guardavalle, i vibonesi si erano illusi dopo dieci minuti grazie all'iniziale vantaggio firmato Virdò. La reazione della capolista è stata però perentoria: le reti di Iorfida, Salim e Furina hanno ribaltato il punteggio fino al definitivo 3-1.

Dividono la posta in palio davanti ai propri tifosi la Stella Mileto e il Caraffa (1-1): al vantaggio locale ha risposto il solito Giglio per i catanzaresi. Ha osservato infine il proprio turno di riposo il Tropea.

Le gare del girone

Nelle altre sfide del girone C, il Prasar non va oltre l'1-1 interno contro il Palermiti Girifalco (inutile il gol di Salvatori per i locali), mentre la Sersalese conquista i tre punti al debutto casalingo superando il Seles per 3-2 al termine di una partita ricca di colpi di scena, decisa dalla doppietta di Romeo e dal sigillo di Ruiz.

I risultati

Bivongi-Asd Mileto 1-1

Promosport-Real Montepaone 0-0

Guardavalle-San Costantino 3-1

Prasar-Palermiti Gir. 1-1

Sant'Onofrio-Nuova Ada 1-3

Sersalese-Seles 3-2

Stella Mileto-Caraffa 1-1

Riposa: Tropea

La classifica

Guardavalle 6

Nuova Ada 6

Caraffa 4

Prasar 4

Sersalese 4

Stella Mileto 4

Bivongi 2

Palermiti Gir. 2

Real Montepaone 2

Asd Mileto 1

Promosport 1

Tropea 0

San Costantino 0

Sant'Onofrio 0

Seles 0