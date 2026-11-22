Archiviata la nona giornata del campionato di Prima Categoria (Girone C), il torneo raggiunge ormai il giro di boa di metà andata regalando nuovi scossoni al vertice e conferme importanti nella griglia playoff. A rubare la scena nel weekend sono soprattutto i due derby vibonesi e il controsorpasso in testa alla classifica, con un bilancio nel complesso estremamente brillante per le compagini del territorio.

Gli anticipi del sabato: festa Mileto su due fronti

Il programma si apre con i due anticipi del sabato, entrambi nel segno delle formazioni milesi. Grande equilibrio nella stracittadina vibonese tra le due neopromosse Asd Mileto e Tropea: a spuntarla di misura sono i padroni di casa biancorossi, che piegano i "cugini" tirrenici per 1-0 grazie al guizzo decisivo di Condello in chiusura di primo tempo. Spettacolo pirotecnico invece sul campo del Bivongi, dove la Stella Mileto inanella la quarta vittoria consecutiva (sesto risultato utile di fila) imponendosi per 2-4. Dopo un primo tempo vivace chiuso sul 2-2 — con i vibonesi avanti due volte grazie a Mazza e Artusa ma sempre ripresi dal rigore di Primerano e dal sigillo di Coniglio — i biancorossi accelerano nella ripresa con il nuovo sorpasso firmato da Spina e il definitivo poker calato da Andrade alla mezz'ora, consolidando così la terza piazza.

Il Guardavalle approfitta del derby e si prende la vetta solitaria

La domenica pomeriggio riscrive la gerarchia in cima al girone. Il Guardavalle si prende infatti la testa solitaria della classifica superando per 3-1 la Promosport con la doppietta del solito Furina e il tris di Salim: un successo che lascia i giallorossi come unica formazione ancora imbattuta del campionato. A spianare la strada alla nuova capolista è l'esito del derby vibonese tra San Costantino e Nuova Ada: la squadra di mister Addesi incappa nella prima sconfitta stagionale cedendo 1-0 ai "cugini" giallorossi, spietati nel colpire con la rete da tre punti firmata da Virdò.

Sant'Onofrio straripante, valanga Caraffa

Continua senza soste anche la marcia del Sant'Onofrio, che in casa del Prasar centra il quarto successo consecutivo (quinto nelle ultime sei gare) confermando una vena realizzativa travolgente da 17 gol nelle ultime quattro uscite. In terra catanzarese finisce 2-5 grazie alla doppietta di Maluccio, ai timbri di Cannitello e Tamburro e a un'autorete locale, mentre ai padroni di casa non bastano le reti di Bubba e Ruzza: i giallorossi blindano così il quarto posto in piena zona playoff. Torna a correre anche il Caraffa, che si lascia alle spalle il periodo opaco travolgendo a domicilio il Palermiti Girifalco per 1-5 (doppietta di Bellia e sigilli di Giglio, Passafaro e Masciari) e difendendo la quinta posizione. Chiude il quadro il successo interno del Seles per 3-1 sul Real Montepaone, mentre ha osservato il turno di riposo la Sersalese.

I risultati

Bivongi-Stella Mileto 2-4

Asd Mileto-Tropea 1-0

Guardavalle-Promosport 3-1

Palermiti-Caraffa 1-5

Prasar-Sant'Onofrio 2-5

San Costantino-Nuova Ada 1-0

Seles-Rea Montepaone 3-1

Riposa: Sersalese

La classifica

Guardavalle 22

Nuova Ada 21

Stella Mileto 20

Sant'Onofrio 17

Caraffa 14

Asd Mileto 13

San Costantino 11

Tropea 9

Promosport 9

Real Montepaone 7

Bivongi 7

Prasar 6

Sersalese 6

Palermiti 6

Seles 5