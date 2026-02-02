Anche in virtù dei risultati maturati negli anticipi del sabato e negli altri campi della domenica, la vittoria del Capo Vaticano in casa della Pro Pellaro è sicuramente pesante per quel che riguarda la lotta salvezza. I neroverdi, in occasione della diciannovesima giornata del campionato di Promozione B, fanno dunque il blitz sul campo della Pro Pellaro e rimangono sopra le sabbie mobili dei play out. La rete decisiva è di Corrao.

Le parole di Mangiapane

Tre punti pesanti e ne è consapevole anche il tecnico Benedetto Mangiapane: «Innanzitutto la Pro Pellaro è una squadra ben organizzata e con in rosa giocatori importanti, ma i miei ragazzi hanno disputato una partita perfetta sotto tutti i punti di vista e meritando il risultato finale. Io in tutte le partite esigo che ci sia la stessa mentalità per cercare costantemente il bottino pieno e questa volta il Capo Vaticano non ha quasi mai demeritato. Sono tre punti che danno morale e anche continuità ma non abbiamo fatto ancora nulla. I ragazzi meritavano una gioia come questa perché ogni domenica buttano il cuore oltre l'ostacolo».

Altra settimana verità per i ricadesi, dal momento che settimana prossima c'è il delicato derby vibonese contro il Pizzo e che mette in palio punti salvezza delicati.