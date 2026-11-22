Il Pizzo ritrova finalmente il sorriso, il gol e i tre punti. Nell’anticipo dell'undicesima giornata del campionato di Promozione B, la squadra napitina supera in rimonta la Melitese per 2-1, spezzando un digiuno sia di vittorie che di reti durato ben cinque turni. Davanti al proprio pubblico, i padroni di casa incassano sul finire della prima frazione il vantaggio ospite firmato da Luizinho, ma nella ripresa cambiano marcia e ribaltano il risultato grazie ai sigilli di Bernardi e Scuticchio.

La dedica al direttore sportivo Mimmo Vissicchio

Nel post partita è tutta evidente la soddisfazione di mister Leonardo Viterbo, consapevole del peso specifico di questi tre punti dopo un periodo avaro di soddisfazioni: «Sono contento per i ragazzi perché fino alla fine hanno lottato e ci hanno creduto. Oggettivamente eravamo in difficoltà poiché venivamo da una settimana complicata e figlia della sconfitta nel derby contro il Capo Vaticano». Il tecnico ha poi voluto rivolgere un pensiero speciale alla dirigenza: «Per questo motivo voglio dedicare questa vittoria a colui che, proprio in questa settimana, ci ha fatto tirare fuori gli attributi toccando le corde giuste. Sto parlando del direttore sportivo Mimmo Vissicchio che, a modo suo e col suo modo di fare, ha cercato di motivarli. Le sue parole hanno toccato le corde giuste».

Il peso della vittoria per il morale del gruppo

Chiuso il capitolo legato agli episodi sfortunati delle scorse settimane, Viterbo guarda ora con maggiore fiducia al prosieguo della stagione in Promozione B: «In molte delle precedenti uscite non meritavamo di perdere all'ultimo minuto, per errori banali, stavolta però abbiamo vinto e meritato la vittoria. I ragazzi ne avevano bisogno». Un successo pieno che rilancia le ambizioni dei napitini e restituisce serenità all'intero ambiente.