Non c'è solo il calcio dei grandi ma anche quello dei cosiddetti piccoli, i giovani campioni del futuro chiamati ad arricchire il calcio regionale e non solo. Sotto questo punto di vista la Calabria ne è ricca, grazie anche al lavoro delle varie scuola calcio. In questo c'è molto vanto anche nella provincia di Vibo Valentia, come testimonia la Rappresentativa Provinciale Under 14.



Nei giorni scorsi, infatti, è stata resa nota la lista dei 25 promettenti giovani calciatori convocati per la mattinata di lunedì, al piazzale adiacente l'ingresso del Palazzetto dello Sport PalaPace a Vibo, per la riunione preliminare alla partenza in occasione della trasferta relativa alla prima gara della Rappresentativa Provinciale, valida per il Torneo Magna Grecia "Memorial Franco Funari".

Le parole di mister Lico

A parlare del movimento giovanile e del futuro calcistico è stato il tecnico della Rappresentativa Provinciale Under 17, Carlo Lico: «Diciamo che c'è un lavoro dietro fin da ottobre poiché, insieme al mio staff, seguiamo tutti questi ragazzini facendo più selezioni nel tempo. Siamo partiti infatti con circa sessanta giovani atleti e adesso sono rimasti in venticinque, dunque conteremo su di loro per affrontare questo Torneo Funari che si terrà il 2, l'11 e il 25 febbraio. In futuro disputeremo anche altri tornei, in ogni caso la nostra filosofia quest'anno è quella di giocare sotto età. Ci confronteremo dunque con le varie Under 15, ma questo a noi interessa poco perché la cosa principale è garantire la crescita ai nostri ragazzi e garantirgli un anno in più. Il merito della crescita però è anche delle varie scuole calcio vibonesi e mi sembra doveroso un ringraziamento nei loro confronti».

Le scelte

Venticinque dunque quelli scelti per il torneo, ma per la gara contro la Reggina cinque dovranno guardarla dagli spalti. Ecco come spiega le scelte lo stesso Lico: «In settimana abbiamo studiato la Reggina ed è una squadra molto strutturata, dunque ho preferito puntare su profili più strutturati fisicamente, ma non per questo meno bravi. Anche perché quelli che andranno in tribuna possiedono una tecnica davvero elevata e saranno sicuramente protagonisti nel secondo match del torneo».