L’amministratrice e campionessa ha primeggiato nell’ambito del trofeo Iron man andato in scena a Lamezia

Amministratrice ma anche campionessa di Body building. È Sara Suriano, vicesindaco di San Gregorio d’Ippona che nella giornata di domenica ha conquistato il primo posto nell’ambito del trofeo Iron man naturals, categoria “Shape”.

Le gare si sono tenute presso il teatro “Otto ciclisti lametini” di Lamezia Terme. La competizione è stata organizzata da Francesco De Nardo per la Federazione Csen. La preparazione atletica è stata curata da Domenico Limardo, preparatore atletico nonché proprietario della palestra Ego Fitness di Vibo Valentia. La body builder – soddisfatta dell’ottimo risultato- ha tenuto a ringraziare Domenico Limardo per la costanza e l’impegno profuso e per aver creduto nelle sue potenzialità raccogliendo le sue aspirazioni e permettendole di realizzare un sogno.