A più di un anno dalla prematura scomparsa dell’ex sindaco e vigile del fuoco, tanti amici hanno voluto onorarne la memoria con una partita di calcio e con la manifestazione “Pompieropoli”

Grande successo per il “Memorial Onofrio Stinà”, manifestazione calcistica che si è svolta ieri, martedì 13 agosto, a Sant’Onofrio. Sono stati in tanti che hanno voluto ricordare il loro amico – già sindaco del paese – scomparso improvvisamente a luglio scorso. A promuovere l’evento Pino Cirillo coadiuvato dal team composto da Filippo Trimboli, Fortunato Addesi, Tonino Policaro, Michele Marturano e Tony Fragalà, i quali si sono prodigati a riunire tanti giocatori e dirigenti, comprese le “vecchie glorie” della Santonofrese, della Real Boys e della Vibonese calcio. «Una bella giornata di festa per onorare la memoria di Onofrio» ha affermato Nicola Staiti, vicecomandante dei Vigili del fuoco di Vibo Valentia, mentre il sindaco Onofrio Maragò ha rimarcato come: «È stato bello accogliere tanti sportivi, amici e colleghi di Onofrio, in una cornice allietata dalla manifestazione “Pompieropoli”, a dimostrazione dell’affetto e della stima nei confronti di Onofrio e della sua famiglia». Il primo cittadino a fine manifestazione ha ribadito la vicinanza dell’amministrazione comunale alla famiglia, con la consegna di una targa commemorativa.

