Il campionato di Seconda Categoria torna in campo dopo la sosta e la quinta giornata regala subito un nuovo scossone ai piani alti. In una classifica ancora cortissima, la notizia principale del weekend è il primo passo falso stagionale della capolista solitaria San Calogero, subito sfruttato dalle dirette inseguitrici per dar vita a un avvincente terzetto di testa.

L'anticipo del sabato: la Zungrese si aggiudica il derby con lo Spilinga

Il turno si apre con la sfida del sabato tra Zungrese e Spilinga, vinta per 2-1 dai padroni di casa. Dopo la battuta d'arresto della scorsa settimana, i biancoazzurri ritrovano i tre punti al termine di una gara equilibrata e decisa nella seconda metà della ripresa: prima il guizzo di Tripodi sblocca il risultato, poi a otto minuti dal novantesimo Crudo firma il raddoppio. In pieno recupero gli ospiti accorciano le distanze con Valerio Pugliese, ma il tentativo di rimonta si ferma lì e la Zungrese sale a una sola lunghezza dalla vetta.

Frenata San Calogero: ne approfittano Comprensorio Vibonese e Francica

La domenica pomeriggio riscrive le gerarchie del girone. Il San Calogero incappa infatti nella prima sconfitta del suo campionato sul campo della Fulmine Sorianello, che riscatta un avvio di stagione complicato imponendosi per 2-1 al termine di un match vibrante. Dopo il vantaggio giallorosso siglato alla mezz'ora del primo tempo da Tassone, succede tutto nel recupero finale: al 90' inoltrato Grillo trova il pareggio per gli ospiti, ma al 95' (cinquantesimo della ripresa) è Tomaino a far esplodere i locali con il gol da tre punti.

Del rallentamento della capolista approfittano subito in due per salire a quota 10 punti. Il Comprensorio Vibonese espugna per 1-2 il terreno del Maierato trascinato dalla doppietta del solito Lautaro, intervallata dal momentaneo pareggio locale di Rizzo. Aggancia il primo posto anche il Francica di mister Anello, che interrompe un digiuno di due turni passando di misura (0-1) in casa della Nuova Medimo grazie a una rete nella ripresa di Caruso.

Poker di Soriano nel largo successo del Pernocari

A chiudere il programma della quinta giornata è lo scontro salvezza tra Pernocari e Briatico, vinto con un perentorio 5-1 dai padroni di casa. Protagonista assoluto dell'incontro è Soriano, autore di uno straordinario poker di reti a cui si aggiunge una sfortunata autorete ospite; per il Briatico, ancora fermo al palo in classifica, il gol della bandiera porta la firma di Palamara. Ha osservato invece il turno di riposo la Ricadese.

I risultati

Zungrese-Spilinga 2-1

Sorianello-San Calogero 2-1

Maierato-Compr. Vibonese 1-2

Nuova Medimo-Francica 0-1

Pernocari-Briatico 5-1

Riposa: Ricadese

La classifica

Compr. Vibonese 10

Francica 10

San Calogero 10

Zungrese 9

Pol. Spilinga 7

Pernocari 6

Fulmine Sorianello 6

Ricadese 6

Maierato 4

Nuova Medimo 3

Briatico 0