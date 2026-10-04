Un avvio di stagione che vedeva le compagini calabresi assolute padrone del girone I di Serie D subisce una scossa improvvisa nel sesto turno di campionato. Un fine settimana agrodolce, caratterizzato dai passi falsi inattesi delle battistrada ma anche dalla grande festa della Vibonese nel derby e dal primo squillo stagionale della Vigor Lamezia.

Crollano le prime della classe

La notizia che fa più rumore arriva da Capaci, dove si interrompe la marcia finora impeccabile della Reggina. La capolista amaranto, reduce da cinque vittorie consecutive e con la porta ancora inviolata, incassa la prima sconfitta stagionale cedendo al Trapani. A decidere il match in favore dei siciliani è la stoccata nel finale firmata da Jallow.

Non va meglio al Sambiase, che scivolava al secondo posto subito dietro gli amaranto. Ancora con la testa alla vittoria nel derby di domenica scorsa, i giallorossi inciampano sul campo del Licata perdendo per 2-1. I padroni di casa scappano sul doppio vantaggio con Corallo e Greco; la rete nel finale di Zenuni accorcia solo le distanze ma non evita il K.O.

Festa Vibonese, ora c'è la Reggina

I riflettori del weekend erano però puntati tutti sullo stadio "Luigi Razza" di Vibo Valentia per l'attesissimo derby calabrese tra Vibonese e Praiatortora. A sorridere è la formazione di mister Sasà Marra, che sfodera un'altra prestazione di altissimo livello, fa valere il fattore campo e infila la terza vittoria consecutiva senza subire reti (2-0).

Un gol per tempo, firmati da Marsico e Castro, piega la resistenza della neopromossa e proietta i rossoblù al secondo posto in classifica a pari merito con il Sambiase. Un biglietto da visita ideale per la super sfida di domenica prossima allo stadio "Granillo" contro la capolista Reggina.

Riscatto Vigor Lamezia: doppietta Diop e primi 3 punti

A completare il quadro del weekend arriva finalmente il primo sorriso stagionale per la Vigor Lamezia. Dopo un avvio di campionato complicato e la pesante batosta incassata nel derby, i biancoverdi piegano il Castrum Favara allo stadio "D'Ippolito". Davanti al proprio pubblico succede tutto nei minuti finali, con una determinante doppietta di Diop che regala alla Vigor la prima, preziosissima vittoria del suo torneo.

I risultati

VIBONESE-PRAIATORTORA 2-0 (12' pt Marsico, 34' st Castro)

VIGOR LAMEZIA-C. FAVARA 2-0 (36' st Diop, 48' st Diop)

TRAPANI-REGGINA 1-0 (45' st Jallow)

LICATA-SAMBIASE 2-1 (28' pt Corallo, 27' st Greco, 35' st Zenuni)