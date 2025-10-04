All'orizzonte c'è l'ennesimo week end calcistico e, in questo caso, di Serie D. Il girone I, infatti, vedrà disputarsi la sua sesta giornata d'andata e tra le sfide più interessanti spicca Nissa-Vibonese. Una gara particolare, e non solo perché la formazione rossoblù ritrova Pietro Terranova da avversario ma anche perchè un altro rallentamento complicherebbe la corsa verso le piazze altolocate.

Nissa all'orizzonte

In vista del match in terra siciliana, si è espresso il tecnico rossoblù Raffaele Esposito: «Domenica scorsa mi aspettavo la reazione e così è stato, ma nel calcio bisogna sempre dimostrare e adesso ci attende una partita contro una squadra costruita per stravincere il campionato. Al tempo stesso noi rispettiamo tutti ma non dobbiamo temere nessuno perché se facciamo ciò che sappiamo fare, possiamo mettere in difficoltà chiunque».



E ancora: «La Nissa ha voglia di dimostrare il suo reale valore e proprio per questo, in qualsiasi momento affronti una squadra così forte, è sempre difficile. Ancora di più perché la Nissa è una squadra attualmente ferita e che non sta facendo il percorso che tutti si aspettano, di conseguenza per loro ogni partita può essere quella della svolta, proprio per questo non possiamo sottovalutare l'avversario. Se risvegliamo una compagine con quelle caratteristiche, non ci sarebbe alcuna speranza, perciò dobbiamo approfittare di questo momento e avere sempre quella solida identità che ci contraddistingue. Dobbiamo pensare al nostro percorso e successivamente capire cosa vogliamo fare da grandi».