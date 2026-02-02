Continua a lavorare sui suoi talentini la Bulldog Vibo e raccoglierne i frutti dell'intenso e costante lavoro degli ultimi anni. La scuola calcio vibonese, infatti, da qualche anno è ormai diventata un punto di riferimento anche per la qualità con cui forma i suoi giovani tesserati e la conferma sta nei fatti.

A distanza di qualche giorno dalle convocazioni per la Rappresentativa Nazionale Under 15, la stessa Bulldog ne esce in qualche modo vincitrice vista la chiamata del suo tesserato, il portiere Riccardo Lopreiato. Positiva l'esperienza del ragazzo in quel di Formia, unico vibonese peraltro a partecipare all'importante raduno, dopo quello di Catanzaro di qualche settimana prima. Altro passo avanti per Lopreiato, dopo le convocazioni con la Rappresentativa Under 15 Regionale.

Convocato anche Mantino

Oltre a Riccardo Lopreiato, anche l’altro portiere Diego Mantino è stato protagonista in positivo del raduno stavolta però della Rappresentativa Nazionale Under 14, organizzata in via sperimentale da Club Italia. Anche nell’occasione il giovane tesserato vibonese si è distinto e ha vissuto una giornata importante per il suo percorso di crescita sportivo. Anche per lui inoltre convocazione con la Rappresentativa Under 14 Provinciale che parteciperà al torneo Magna Grecia – “Memorial Franco Furnari”. Per la manifestazione sportiva sono stati convocati anche Catalano, Cantafio e Soriano, tutti compagni nell'Under 14 Elite della Bulldog, a testimonianza di quanta qualità e potenzialità ci sia all'interno di questa società.