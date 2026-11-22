Nella terza giornata i biancoazzurri travolgono 8-1 il Cessaniti e restano a punteggio pieno. Colpo sul filo di lana del Paravati sul Filadelfia, lo Sporting Piscopio passa a Tropea e sale al terzo posto

Va in archivio anche la terza giornata del campionato di Terza Categoria (Girone F), un turno che inizia a delineare i primi rapporti di forza del torneo pur lasciando ancora aperte molte gerarchie. Tutte le gare si sono disputate in contemporanea nella domenica pomeriggio, regalando goleade, vittorie allo scadere e pareggi combattuti.

Il Serra San Bruno non si ferma più, Paravati secondo in zona Cesarini

A prendersi la copertina del weekend è ancora una volta il Serra San Bruno, unica squadra rimasta a punteggio pieno dopo tre giornate. Davanti al proprio pubblico la capolista biancoazzurra si trasforma in un fiume in piena, travolgendo il Cessaniti con un roboante 8-1. Una sfida mai in discussione, indirizzata dal poker di Andreacchi e completata dai sigilli di V. Zaffino, Sallah, D. Mazzotta e Vavalà, che blindano il primo posto solitario.

Alle spalle della lepre serrese si piazza il Paravati, ora secondo a due lunghezze dalla vetta. I padroni di casa piegano la resistenza del Filadelfia al termine di un confronto tiratissimo ed equilibrato fino all'ultimo respiro: a far esplodere i tifosi locali in pieno recupero ci pensa Arena, autore del pesantissimo 1-0 da tre punti.

Colpo esterno dello Sporting Piscopio, pari per Sant'Onofrio e Pannaconi

Sale sul terzo gradino del podio lo Sporting Piscopio, capace di espugnare per 1-3 il campo del Tropea grazie alla doppietta di Germolè e al timbro dell'eterno Ciardulli, rendendo vano il momentaneo pareggio tirrenico firmato da De Luca. Piccolo passo falso interno, invece, per l'Atletico Sant'Onofrio, fermato sull'1-1 dal Castel Caraffa: dopo il vantaggio lampo siglato al 4' da Figliuzzi, i locali vengono raggiunti nella ripresa dal gol ospite di Barreto.

Termina con lo stesso punteggio (1-1) anche la sfida tra Pannaconi e Napitia, con gli ospiti avanti grazie a Nadile e ripresi dalla rete di La Bella. Completa infine il quadro della terza giornata il successo casalingo dell'Atletico Vena, che supera 3-1 la Serrese trascinato dalla doppietta di Nicolino e dal gol di Monteleone (di Maida la rete della bandiera ospite).

I risultati

Atl. Sant'Onofrio-Castel Caraffa 1-1

Atl. Vena-Serrese 3-1

Serra San Bruno-Cessaniti 8-1

Tropea-Sporting Piscopio 1-3

Pannaconi-Napitia 1-1

Paravati-Filadelfia 1-0

La classifica

Serra San Bruno 9

Paravati 7

Sp. Piscopio 6

Atl. Sant'Onofrio 5

Pannaconi 4

Tropea 4

Filadelfia 3

Atletico Vena 3

Napitia 2

Castel Caraffa 2

Serrese 1

Cessaniti 0