Anche il campionato di terza Categoria 2025/26 è giunto al suo termine e, nella domenica appena trascorsa, ha dato i suoi verdetti più importanti: Fulmine Sorianello e Maierato promosse al prossimo campionato di Seconda Categoria.

Zaffino e il feeling con il gol

Un campionato, questo, più che mai competitivo e nonostante sia al livello più basso dei dilettanti, i nomi che ha caratterizzato tale annata sono stati di assoluto rilievo e tranquillamente capaci di fare la differenza anche in campionati superiori.

Con il completamente di tutte e ventidue le giornate, si è definita anche la classifica marcatori e qui sì che si può leggere tutta la qualità dei bomber.

Innanzitutto c'è un solo re dei bomber e, ancora una volta, porta il nome di Michele Zaffino.

L'attaccante della Serrese infatti è il vincitore della classifica cannonieri con ben 27 centri, alla straripante media di oltre uno a partita, dimostrando un impatto incisivo vitale per il club bianco/azzurro, basti pensare che il centravanti ha siglato più del 50% dei gol complessivi della squadra (ovvero quaranta). Un feeling con il gol che pochi altri possono vantare, come quel qualcosa di innato che nasce insieme a te e ti accompagna fin da piccolo.

Insomma, chi ha Zaffino in squadra va sempre sul sicuro e a testimoniarlo sono proprio i numeri, pulito specchio che nessuno può macchiare: quasi 250 gol in carriera, l'attaccante originario di Serra San Bruno ha vinto cinque volte la classifica cannonieri nelle ultime otto stagioni.

Carchidi e Jaiteh, bomber di razza

Non solo Zaffino perché, come detto, quest'anno la Terza Categoria ha voluto strafare e regalare grandi nomi. Al secondo posto della classifica cannonieri, con tre reti di ritardo, si sono piazzati Vivì Carchidi ed Ebrima Jaiteh.

Il primo è l'attaccante principe della Fulmine Sorianello, fresca campione e neopromossa in Seconda Categoria.

Ventiquattro centri per lo stesso Carchidi che è rimasto a secco nell'ultimo match stagionale proprio contro il capocannoniere Zaffino (a secco pure lui). Una sorta di cerchio che si chiude, poiché i due attaccanti sono stati compagni di squadra qualche anno fa con la maglia del San Nicola da Crissa. Un tandem che soprattutto dopo questa annata stuzzica la fantasia di molti, e chissà se nel prossimo futuro sarà possibile rivederli insieme, pronti a scambiarsi gol e assist.



A quota ventiquattro centri anche il già menzionato Jaiteh del Maierato. Forse uno dei nomi più a effetto di questo ca mpionato, autentico colpo del club bianco/blù soprattutto considerando l'elevata caratura dell'attaccante in questione, dal momento che fino a un paio di anni fa solcava i campi di Promozione. Una scelta che, col senno di poi, si è rivelata più che azzeccata e con lo stesso Jaiteh che ha preso per mano la squadra trascinandola al salto di categoria. Ora il percorso non può che continuare insieme.

La classifica marcatori

Di seguito, ecco i primi dieci della classifica cannonieri: