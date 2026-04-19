"Siamo A 3 promozioni", è un gioco di parole che richiama le tre promozioni consecutive negli ultimi tre anni, lo slogan ostentato sulle maglie celebrative per la festa della Tonno Callipo femminile che, in occasione della ventitreesima giornata del campionato di Serie B1, ha battuto nettamente (3-0) Pieralisi Volley Jesi festeggiando così davanti ai propri tifosi la promozione di Serie A3 con quattro giornate di anticipo, anche se la matematica ne aveva decretato il successo già la settimana scorsa, in parallelo all'inaspettata sconfitta di Bisceglie. La voglia però era quella di festeggiare davanti ai propri tifosi e, all'interno del PalaValentia, e così è stato.

La soddisfazione di Callipo

Un clima di festa e sorrisi si è potuto respirare durante tutto il match e con la gioia che è esplosa al termine della sfida, tra abbracci e anche qualche lacrima di felicità.

Innanzitutto non può nascondere la sua soddisfazione il vicepresidente, Filippo Maria Callipo, ai microfoni di LaC News24: «Sicuramente è una data storica perché torniamo in Serie A dopo esserci stati con la formazione maschile, mentre adesso saremo protagonisti con la formazione femminile con sempre la stessa voglia di fare bene e dare valore non solo alla Vibo sportiva ma anche alla Calabria intera. Ovviamente tre promozioni consecutive sono frutto di lavoro e programmazione».

Una squadra che ha dominato questa stagione e, di conseguenza, avrà bisogno solo di pochi ritocchi in vista della prossima stagione: «Per fortuna dovremo operare su pochi ritocchi - continua Callipo - perché tutte le giocatrici sono molto valide. Ovviamente aumenteremo il tasso tecnico, anche se partiamo da un'ottima base».

L’impronta di Saja

Merito di questo trionfo è anche di coach Stefano Saja, arrivato quest'anno sulla panchina giallorossa e bravo a non rivoluzionare le cose bensì a continuarle. «Festeggiamo un risultato che oggi abbiamo guadagnato con le nostre forze - afferma Saja - mentre la settimana scorsa era stato il Bisceglie a darci una mano, visto che non era riuscito a fare bottino pieno contro Modica. In questo turno, davanti al nostro pubblico in festa, abbiamo sempre dominato la gara ed era il giusto contorno alla festa che era la cosa principale, quindi ce la godiamo con felicità e serenità».

Come detto, tre promozioni negli ultimi tre anni e con quest'ultima griffata appunto Stefano Saja: «Sono contento di essere arrivato in corsa e di aver partecipato a questa promozione che, mi auguro, non sia l'ultima. Tre promozioni di fila sono un segnale forte e dimostra come la società abbia le idee chiare e con strutture in grado di poterle realizzare». Solo parole di stima per il presidente Pippo Callipo: «Tanta stima nei suoi confronti - continua coach Saja - perché non solo è un grande imprenditore, ma anche un grande uomo di sport. Ha saputo dare un'impronta alla società che non solo vince ma lo fa con valori e con un modo di fare sport che non si vede comunemente in giro».

L’emozione del ds Defina

Non riesce a nascondere l'emozione invece il direttore sportivo Giuseppe Defina, ai microfoni di LaC News24: «Emozionante perché tre promozioni consecutive sono una roba che non si vede spesso e non lo avremmo mai detto, alla vigilia dell'inizio dell'avventura con la squadra femminile. Il mio ringraziamento va a tutta la famiglia Callipo per la fiducia che mi ha concesso fin al primo giorno, ma il merito va a ogni singolo componente della squadra, dai custodi ai segretari. Un percorso che ci rende felici, anche perché lo stesso presidente Callipo ci teneva particolarmente a questo traguardo».

Defina ha le idee chiare: «Anche in Serie A3 cercheremo di emulare questi tre campionati conquistati, anche se sappiamo sarà difficilissimo. Noi comunque faremo del nostro meglio come sempre».