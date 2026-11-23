Lo specchio d’acqua antistante il porto di Vibo Marina ha fatto da scenario, nello scorso fine settimana, alla Coppa Carboway, una due giorni di regate inserita nel quadro del Campionato invernale di vela d'altura dei circoli calabresi, promosso dal Circolo Velico Santa Venere di Vibo. L'evento ha visto la partecipazione di ben tredici imbarcazioni delle categorie Crociera e Crociera/Regata, confermando l'elevato livello agonistico raggiunto dal movimento velico regionale.

La manifestazione nel suo complesso rappresenta il frutto di un lavoro cooperativo strutturato fin dal 2006. Da allora, infatti, il Circolo Velico Santa Venere, sotto la guida del presidente Gianfranco Manfrida, promuove e sostiene la cultura della vela d'altura condividendo gli sforzi organizzativi con il Centro Velico Lampetia di Cetraro e con le delegazioni della Lega Navale Italiana di Palmi e Reggio Calabria oltre che con il Vela Club di Tropea. Questa sinergia tra i principali sodalizi tirrenici garantisce costantemente un'ampia partecipazione alle regate e favorisce la crescita delle competenze tecniche degli equipaggi.

Al termine delle due giornate di regata nei campi di gara di Vibo Marina, disputate sabato e domenica, la classifica generale ha decretato il trionfo dell'imbarcazione Baronessa. Il Sun Fast 3300 guidato dall'armatore Focarelli, portacolori del Vela Club Tropea, si è imposto su una flotta agguerrita, conquistando la coppa messa in palio dallo sponsor. Le doti della barca e la conduzione dell'equipaggio hanno permesso a Baronessa di staccare gli avversari nelle acque vibonesi, sia sulle andature portanti sia nel calcolo dei tempi compensati.

Le condizioni del campo di gara davanti a Vibo Marina, specie nella giornata di sabato, caratterizzata da vento intenso, hanno messo alla prova gli equipaggi di tutte le imbarcazioni, premiando la continuità e la precisione di manovra dimostrate dai team lungo l'intero percorso tra le boe.

La coppa è stata messa in palio da Carboway, azienda leader nella produzione di accessori in carbonio per la nautica guidata da Carmelo Savastano, da sempre vicino e sensibile alle attività della vela d'altura calabrese. «Il legame tra il brand tecnologico e il circuito velico calabrese - spiegano i promotori della coppa Carboway -, testimonia il valore dell'integrazione tra la manifattura d'eccellenza per la nautica da diporto e il mondo delle competizioni sportive».

Oltre alle avvincenti sfide in mare, la Coppa Carboway ha riservato un momento di forte aggregazione sociale. Nella serata di sabato, i circoli e lo sponsor hanno accolto regatanti ed equipaggi al ristorante "Il Saraceno" di Vibo Marina per una serata di festa e condivisione.

L'evento, iniziato con un aperitivo a base di prodotti tipici del territorio abbinati ai vini offerti dall’azienda Castello di Serragiumenta. Successivamente, i partecipanti hanno potuto gustare le pizze preparate con impasti a lunga lievitazione dallo chef e padrone di casa Biagio Amendola. La serata si è poi conclusa con l'attesa estrazione dei premi messi in palio da Carboway, seguiti da un brindisi finale con bollicine e dalla degustazione dei dolci tipici della tradizione pasticcera vibonese e cetrarese, a coronamento di una manifestazione che ha saputo coniugare sport, territorio e passione per il mare.