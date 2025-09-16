Avrà luogo domenica 5 ottobre, a Vibo Valentia, presso il Pala Borsellino, la fase di qualificazione al campionato italiano di kata (forme) e kumite (combattimento) di karate, per la categoria esordienti, della Federazione italiana judo, lotta, karate e arti marziali, F.i.j.l.k.a.m., l’unica riconosciuta dal Coni.

Grazie all’organizzazione del Comitato regionale Calabria, settore Karate, presieduto dalla maestra Viola Zangara, tra l’altro direttore tecnico dell’associazione sportiva dilettantistica “Pol. Virtus Vibo Valentia”, atlete e atleti provenienti da tutta la regione potranno cimentarsi nelle varie competizioni di specialità del karate sportivo.

Il comitato regionale calabrese federale, proprio in collaborazione con la Virtus Vibo sta organizzando una serie di iniziative di alto livello specialistico, che stanno facendo crescere la qualità del karate calabrese, a livello nazionale. All’importante appuntamento agonistico di domenica cinque ottobre prenderanno parte il presidente del comitato regionale federale, maestro Enzo Migliarese e il commissario tecnico regionale, il maestro Luciano Dichiera, cuore pulsante del karate sportivo in Calabria.