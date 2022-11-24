Per il kiter 21enne, data la notoria bravura, è più che ipotizzabile la possibilità di partecipare alle prossime Olimpiadi

Il giovane atleta romano Flavio Ferrone, che corre con i colori del Circolo

Velico Santa Venere, si è laureato campione italiano di kite foil.

“Si tratta del Campionato di classe , organizzato in un circuito di 5 locations in tutta Italia, con un numero variabile di regate tra 8 e 10 per ogni spot, per un totale di circa 40 competizioni nell’arco del 2022.

La costanza di partecipazione e la bravura del kiter 21enne – fanno sapere dal Circolo Velico Santa Venere – sono stati gli ingredienti che hanno consentito il raggiungimento di questo importante traguardo. Volare sull’acqua non è più regatare, ma significa saper dosare equilibrio, concentrazione, trimmaggio, tattica e regolamento, tutte doti che sono imprescindibili per raggiungere alti livelli. Il kite foil sarà disciplina olimpica ai prossimi Giochi e numerosi giovani si stanno contendendo la possibilità di rappresentare l’Italia a Parigi nel 2024.

Sarebbe bello tentare quest’avventura con il Circolo Velico di Vibo Valentia e Tropea, quindi, forza Flavio!”

