Il mercato invernale ha profondamente cambiato la Vibonese nel suo organico. Tante le partenze importanti che la dirigenza rossoblù ha cercato di sostituire adeguatamente, in modo da poter portare a termine la corrente stagione di Serie D (girone I) e raggiungere il prima possibile l'obiettivo salvezza.

Arriva il giovane cubano

Le ultime due partenze sono state quelle di Bonotto e Marafini, sicuramente pedine importanti nello scacchiere di mister Capodicasa. All'ombra dello stadio Luigi Razza però si cerca di guardare avanti e puntare su un altro tipo di mercato, cercando giovani di valore. A tal proposito ufficiale l'ingaggio di Diego Catasus.
Il giovane trequartista cubano, classe 2005, arriva dal latina ed è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Fondi prima di approdare appunto al Latina nel 2022, dove si è imposto come punto fermo della formazione Primavera fino a guadagnarsi la fascia di capitano. Un percorso coronato dall’esordio in Serie C lo scorso anno contro l’Audace Cerignola.
Ma è sul piano internazionale che Catasus ha già lasciato il segno: convocato nella Nazionale maggiore di Cuba, ha collezionato 6 presenze in Nations League CONCACAF e ha partecipato alla FIFA U-20 World Cup in Cile, affrontando nel girone Australia, Argentina e Italia. Il ventunenne è pronto a dare il suo contributo alla causa.

