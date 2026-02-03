Il ventunenne arriva dal Latina e vanta sei presenze nella Nazionale maggiore di Cuba. Ha partecipato alla Fifa U20 World Cup in Cile

Il mercato invernale ha profondamente cambiato la Vibonese nel suo organico. Tante le partenze importanti che la dirigenza rossoblù ha cercato di sostituire adeguatamente, in modo da poter portare a termine la corrente stagione di Serie D (girone I) e raggiungere il prima possibile l'obiettivo salvezza.

Arriva il giovane cubano

Le ultime due partenze sono state quelle di Bonotto e Marafini, sicuramente pedine importanti nello scacchiere di mister Capodicasa. All'ombra dello stadio Luigi Razza però si cerca di guardare avanti e puntare su un altro tipo di mercato, cercando giovani di valore. A tal proposito ufficiale l'ingaggio di Diego Catasus.

Il giovane trequartista cubano, classe 2005, arriva dal latina ed è cresciuto calcisticamente nel vivaio del Fondi prima di approdare appunto al Latina nel 2022, dove si è imposto come punto fermo della formazione Primavera fino a guadagnarsi la fascia di capitano. Un percorso coronato dall’esordio in Serie C lo scorso anno contro l’Audace Cerignola.

Ma è sul piano internazionale che Catasus ha già lasciato il segno: convocato nella Nazionale maggiore di Cuba, ha collezionato 6 presenze in Nations League CONCACAF e ha partecipato alla FIFA U-20 World Cup in Cile, affrontando nel girone Australia, Argentina e Italia. Il ventunenne è pronto a dare il suo contributo alla causa.