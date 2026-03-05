Mancano gli ultimi otto pezzi di un puzzle per completare un'opera complicata ma ancora possibile. Otto sfide fondamentali per la Vibonese nel campionato di Serie D (girone I) e, soprattutto, per cercare di raggiungere la salvezza in una stagione balorda e piena di insidie, figlie anche di scelte avventate.

Il passato però non si può cambiare ed è inutile rimuginare, ciò che si può modificare però è il futuro e, nello specifico, i prossimi due mesi. Nel week end che sta per arrivare il campionato di Serie D osserverà il turno di pausa e con la compagine rossoblù che potrà sfruttare (e sta sfruttando) questi quindici giorni per ritrovarsi innanzitutto. Due settimane che serviranno soprattutto al nuovo mister Danilo Fanello per riassestare il gruppo e far ritrovare l'autostima a una squadra che, contro la corazzata Savoia, si è comunque dimostrata viva.

Marzo decisivo

A otto giornate dal termine, dunque, potrebbe essere già tempo di tabelle e di brevi calcoli (approssimativi e mai precisi, vista l'imprevedibilità nel calcio) ipotizzando che la quota salvezza, quest'anno, potrebbe aggirarsi intorno ai 37/38 punti. Iniziamo col dire che il mese di marzo, per la Vibonese, potrebbe essere decisivo visti gli incroci maturati dal calendario. Dopo la pausa, infatti, i rossoblù saranno di scena sul campo del Ragusa (15 marzo) in quello che è un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, con i siciliani che hanno operato il sorpasso in classifica proprio domenica scorsa, imponendo a Balla e compagni l'attuale zona play out. L'obiettivo deve sicuramente essere quello di vincere, ma sarà comunque importante non perdere anche in vista dell'impegno che verrà dopo, dal momento che il 22 marzo i rossoblù ospiteranno il Messina in un altro sanguinoso e fatale scontro per la salvezza, e qui si che si dovrà vincere anche per far valere il fattore casa. Un successo, infatti, potrebbe aiutare i ragazzi di Fanello anche in vista dell'incontro seguente, il 29 marzo, caratterizzato dal derby contro la Vigor Lamezia, anche questo da vincere e che darebbe un importantissimo slancio verso la salvezza.

Il rush finale

Ma non è finita qui perché aprile si aprirà con un altro scontro diretto molto delicato, dal momento che allo stadio Luigi Razza verrà a fare visita una Sancataldese che, attualmente, è a sole due lunghezze di ritard o dai vibonesi e dunque potenzialmente molto pericolosa. In seguito due sfide proibitive contro Igea Virtus e Atl. Palermo, entrambe squadre che stanno lottando per i vertici, per poi andare in casa del Gela guidato dal calabrese mister Giuseppe Misiti e ampiamente tranquillo in classifica. L'ultima giornata sarà fondamentale, rispetto anche a come arriverà la Vibonese, dal momento che ci sarà la trasferta di Acireale, contro una squadra anch'essa attualmente in difficoltà e terz'ultima in classifica.

Calendari a confronto

Il destino, ovviamente, non è solamente nelle mani della Vibonese poiché in programma ci sono anche scontri diretti paralleli che dovranno affrontare le altre antagoniste e con la Vibonese che ha quattro scontri diretti nelle ultime otto gare e un calendario equamente diviso tra casa e trasferta.

Non è da meno il Ragusa, anch'esso con quattro scontri diretti all'orizzonte (Vibonese, Messina e Acireale) e con un calendario che gli presenta cinque gare in casa e solo tre fuori. Tre scontri diretti invece per la Sancataldese (Castrum Favara, Vibonese e Ragusa) mentre solo due per il Messina (Vibonese e Ragusa) anche se i peloritani dovranno affrontare anche squadre tranquille in classifica come Vigor Lamezia, Gelbison e Milazzo. Tre scontri diretti all'orizzonte anche per l'Acireale chiamato a un finale al cardiopalma, dal momento che le ultime due giornate le avrà contro Ragusa e Vibonese. Più delicate le situazioni delle ultime due della classe, ovvero Castrum Favara e Paternò, che si affronteranno alla penultima giornata. Calendario difficile per il fanalino di coda, con ben cinque trasferte su otto e scontri con Atl. Palermo, Reggina e Nissa.

Il calendario della Vibonese

Ragusa-Vibonese

Vibonese-Messina

Vigor Lamezia-Vibonese

Vibonese-Sancataldese

Igea Virtus-Vibonese

Vibonese-Atl. Palermo

Gela-Vibonese

Vibonese-Acireale