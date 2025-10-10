La Vibonese chiamata alla sfida casalinga contro il Milazzo, in occasione della settima giornata del campionato di Serie D (girone I). Rossoblù che inseguono la seconda vittoria casalinga consecutiva e il terzo risultato utile di fila, in modo da muovere la classifica e risalire la china. Nel frattempo la società tiene le antenne dritte anche sul mercato e, nelle ultime ore, ha annunciato l'ingaggio di un nuovo tassello.

Il nuovo arrivo

Ufficiale l'acquisto delle prestazioni sportive di Kingsley Michael. Si tratta di un centrocampista nigeriano di grande talento e con un curriculum internazionale di altissimo livello e arriva a Vibo per portare esperienza, qualità e leadership al reparto mediano. Cresciuto nel settore giovanile del Bologna, il centrocampista classe 1999 ha esordito in Serie A con i felsinei nella stagione 2019/20, scendendo in campo all’esordio stagionale contro il Verona. Ha poi accumulato preziosa esperienza in Serie B con le maglie di Perugia, Cremonese e Reggina, maturando in una delle categorie più competitive d’Europa. Protagonista con le nazionali giovanili nigeriane, il ventiseienne ha conquistato il Mondiale Under 17 nel 2015 in Cile, segnando nei quarti di finale contro il Brasile, per poi esordire anche con la Nazionale maggiore della Nigeria nel 2021.

Dopo un brutto infortunio e le poco fortunate esperienze all’estero, Kingsley è pronto a tornare protagonista nel calcio italiano con la maglia rossoblù.