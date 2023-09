Libri di testo, diari griffati e quaderni: il ritorno a scuola è un’altra batosta – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Il caro prezzi non risparmia neppure la scuola. E se per i libri di testo l’aumento è poco più del 3%, sale la percentuale per diari, dizionari, astucci e quadernoni che quest’anno costeranno fino al 15% in più rispetto al 2022. Tante famiglie sono in questi giorni alle prese con gli ultimi acquisti prima del ritorno a scuola dei propri figli. «Se si scelgono prodotti delle marche più costose e nuove edizioni dei testi, tra corredo e libri la spesa può facilmente superare i 1.200 euro a studente», avvisa Assoutenti. Anche quest’anno impazza su tutte la moda di Chiara Ferragni che ha firmato la linea scuola. I prezzi sono alle stelle. Il costo del diario tutto tempestato di brillantini si aggira attorno ai 22 euro. «Ma ce ne sono anche da 5 euro», tranquillizza la cartolaia che ci mostra i diari alla moda: «Qui il prezzo sale a 18 euro». Anche il prezzo dei quaderni è aumentato. «Il costo è di 5.90 se griffato». Ma ce n’è per tutte le tasche. «Allo stesso prezzo – conferma la titolare della cartoleria di Vibo Valentia – si possono comprare pacchi da 10 quadernoni». Griffe o no, ogni famiglia spenderà circa 100 euro solo per il corredo scolastico. La cifra è destinata ad aumentare nel caso in cui si decida di acquistare anche lo zaino. «Quelli firmati si aggirano attorno alle 90 euro o poco più». Il ritorno dei figli a scuola, tra libri e corredo, pesa e non poco sul bilancio familiare. A tendere una mano d’aiuto ci ha pensato nei giorni scorsi la Regione Calabria che ha annunciato 8 milioni di euro per le scuole superiori. E in attesa di capire come e chi può richiedere il bonus, nelle librerie continua il viavai di genitori alle prese con l’acquisto dei libri scolastici. Fatta eccezione di alcune scuole, come il liceo Capialbi che offre i libri in comodato d’uso gratuito, il ritorno a scuola rappresenta per le famiglie un’altra batosta.

LEGGI ANCHE: Caro-scuola: la Regione stanzia 8 milioni per i libri, ma prima le famiglie dovranno acquistarli – Video

Rincaro libri, otto milioni dalla Regione: “Eleviamo l’Isee per un maggior numero di famiglie”

Contro il carovita il liceo Capialbi di Vibo concede libri in comodato d’uso gratuito – Video

Acquisto libri, interrogazione di Lo Schiavo: «La Regione stanzi risorse contro il caro-scuola»