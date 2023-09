Caro-scuola: la Regione stanzia 8 milioni per i libri, ma prima le famiglie dovranno acquistarli – Video

In fila davanti alle librerie i commenti dei genitori: «Ho due figli, ho speso mille euro». Lo Schiavo: «Intervento positivo ma non ancora sufficiente»

«509 euro per il terzo anno al liceo classico, 519 euro per l’Istituto tecnico industriale, per un totale di poco più di mille euro. Senza contare le spese del corredo scolastico e dei trasporti». Elenco alla mano, una mamma in fila davanti a una libreria di Vibo Valentia, ci mostra le spese per l’acquisto dei libri scolastici: «Sono una somma importante per le famiglie con più figli, e io ne ho due alle superiori», commenta.

Ancora non è a conoscenza delle misure annunciate dalla Regione Calabria, che per contrastare il caro-scuola, ha stanziato 8 milioni di euro da destinare agli studenti degli istituti superiori. La notizia viene accolta favorevolmente sia dai genitori che dal consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, il primo a sollevare la questione attraverso un’interrogazione rivolta proprio all’assessore regionale all’Istruzione Giusi Princi. «Mi fa piacere che lo stimolo sia stato colto o quantomeno abbia contribuito a smuovere le acque unitamente agli appelli giunti da associazioni di rappresentanza che hanno focalizzato l’attenzione sull’aumento dei costi e sulle oggettive difficoltà di tante famiglie calabresi. Spiace però constatare che la misura di fatto escluda gli studenti delle scuole secondarie di primo grado (le vecchie “medie”) cui non si è pensato di destinare ulteriori risorse rispetto a quelle già stabilite a livello ministeriale». Le misure di sostegno annunciate dalla Regione Calabria non arriveranno prima di diverse settimane: «Se questo intervento fosse stato previsto per tempo – spiega ancora il presidente del Gruppo misto – Liberamente progressisti – gli strumenti di sostegno alle famiglie avrebbero già in questa fase accompagnato i loro sforzi e alleggerito gli esborsi nell’imminenza dell’avvio delle lezioni. Sicuramente l’esperienza servirà ad adottare una programma più attento il prossimo anno», conclude Antonio Lo Schiavo.

