A Briatico l’originale installazione d’arte dedicata ai migranti – Video

Nelle acque di Briatico l’originale installazione d’arte dedicata ai migranti che non sono riusciti a raggiungere la terra promessa. È il progetto realizzato da un team di giovani artisti e dedicato alle vittime dei naufragi: uomini, donne e bambini inghiottiti dal mare. Una linea realizzata con tanti pezzi di legno, che attraversa il Mediterraneo. Ad illustrare il progetto è Elisa Baddour, siriano d’origine ma da anni residente in Italia, e la sua compagna di viaggio Lucia Rita Annunziata. Fanno parte del team di Weist: «Siamo approdati sulla Costa degli dei, a Briatico, per dare vita al terzo capitolo del progetto di sensibilizzazione. L’intento è quello di raccontare la perdita delle emozioni e dei sogni infranti su un barcone carico di esseri umani. Ma ci rivolgiamo anche ai giovani come noi, costretti a lasciare la propria terra in cerca di un futuro migliore». Non una installazione permanente, ma in movimento, proprio come i flussi migratori a cui il progetto è dedicato.

