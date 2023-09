Hotspot di Portosalvo in festa: giovane migrante dà alla luce Angel Davide

“Dopo tanta sofferenza, una giovane migrante ospite presso il centro “Le Marinate” di Portosalvo, proveniente dal Camerun, ha dato alla luce Angel Davide, il primo nascituro del nostro hotspot”, fa sapere la Croce Rossa di Vibo. Il piccolo è nato ieri, giovedì 7 settembre, all’Ospedale di Vibo Valentia, tra la gioia dei volontari della Croce Rossa e della presidente Caterina Muggeri la quale è stata accanto alla madre in questo delicatissimo momento. “Un evento sicuramente che diffonde speranza e che scalda il cuore della grande famiglia del Comitato della Croce Rossa di Vibo – fa sapere la locale Cri – un grazie va a tutto il personale in servizio presso il Reparto di Ostetricia e Pediatria, che con professionalità e grande senso di comprensione e umanità, ha consentito alla nostra ospite di vivere in serenità questo lieto evento superando anche le difficoltà della lingua straniera”.

