Anche Vibo celebra la Giornata del migrante: al Sbv dibattiti e mostra fotografica

La 1064sima Giornata mondiale del migrante è stata un’occasione importante per riflettere sulla questione della migrazione in un mondo sempre più interconnesso. In un’epoca in cui la migrazione è un tema centrale, è fondamentale promuovere un dialogo aperto e costruttivo per affrontare le sfide e le opportunità che essa porta con sé. Quest’anno, il 25 settembre, a Vibo Valentia, per celebrare questo evento significativo, è stato organizzato un incontro dibattito che ha dato voce a varie prospettive sulla migrazione e ha fornito spunti per la riflessione. Ha aperto una mattinata davvero coinvolgente l’attore Davide Fedele che ha letto un toccante e intenso monologo scritto da Cristiano Montesano; successivamente è stato proiettato il cortometraggio documentario “Io dal Mare” realizzato dal fotografo e filmmaker Nazzareno Suriano ed è stata inaugurata una sua mostra fotografica dal titolo “I volti dell’accoglienza”, che hanno commosso il pubblico.

Il dibattito si è incentrato sul tema scelto quest’anno “Liberi di scegliere se migrare o restare” con alcune testimonianze di sensibilizzazione dagli addetti ai lavori. Ha moderato l’incontro l’avvocatessa Maria Grazia Pianura. L’evento è stato organizzato in collaborazione con gli enti locali che ospitano i Sai, il Sistema bibliotecario Vibonese (Santa Chiara) e l’ufficio pastorale diocesano Migrantes. Al dibattito hanno partecipato: Giuseppe Disì (presidente di Calabria Futura), don Angelo Facciolo (responsabile ufficio Migrantes Mileto) e Teresa Cefalì sociologa (operatrice di Calabria Futura).

