Comune Vibo, ecco il contatore che migliorerà la gestione dell’acqua

Nel territorio comunale di Vibo Valentia la sperimentazione è già partita ed è stato già installato il terzo contatore. E se funzionerà a dovere, assicurano da Palazzo Luigi Razza, l’iniziativa sarà estesa ovunque. Ma di cosa stiamo parlando? Di una sorta di rivoluzione messa in campo dalla “Business Solution srls”.

Il suo team di ingegneri, infatti, dopo quasi due anni di lavoro, presenta un contatore destinato – si legge in una nota – «a cambiare, migliorare ed ottimizzare la risorsa più preziosa del pianeta: l’acqua potabile, il nuovo oro bianco. 𝗟𝗮 𝗻𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮 𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗿𝗮 è 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗹𝗮𝗿𝗹𝗼 in ogni abitazione. Stiamo parlando di un rivoluzionario sistema di gestione dell’acqua pubblica. 𝗧𝗮𝗹𝗲 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗰𝗵𝗲, 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗰𝗾𝘂𝗮, 𝗱𝗮 𝘂𝗻 𝗮𝗽𝗽 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗰𝗶𝘁𝘁𝗮𝗱𝗶𝗻𝗼 𝗲 𝗱𝗮 𝘂𝗻 𝘀𝗼𝗳𝘁𝘄𝗮𝗿𝗲, elimina gli sprechi, minimizza le perdite e rende puntuale il consumo. Data l’importanza del progetto la “𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗦𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗿𝗹𝘀” verrà presto inserita nel registro delle 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘁𝘂𝗽 innovative, certificata Iso 𝟵𝟬𝟬𝟭, 𝗲 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗯𝗿𝗲𝘃𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗼 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮. La sperimentazione- chiude la nota – oltre che a Vibo, procederà anche nei comuni di 𝗚𝗲𝗿𝗼𝗰𝗮𝗿𝗻𝗲, 𝗦𝗼𝗿𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗖𝗮𝗹𝗮𝗯𝗿𝗼, 𝗦𝗼𝗿𝗶𝗮𝗻𝗲𝗹𝗹𝗼, 𝗗𝗮𝘀à, 𝗠𝗼𝗻𝗴𝗶𝗮𝗻𝗮».