La Calabria delle meraviglie: la grotta dello scoglio di San Leonardo a Tropea – Video

di Saverio Caracciolo



Un fascino e una bellezza che incantano. E’ la grotta dello scoglio di San Leonardo a Tropea. Uno scoglioconsiderato quasi gemello a quello dove sorge il famoso Santuario di Santa Maria dell’Isola. La grotta ha assunto una connotazione mitologica, legata al mito delle sirene. Una dimensione magica per chi decide di visitarla e ammirarne le meraviglie. «Lo scoglio del San Leonardo ha una valenza legata alla paleontologia, – spiega Dario Godano, storico e archeologo – e qui è possibile infatti individuare reperti di età preistorica. All’interno un tempo vi era un murenario, una riserva per i pescatori per conservare i pesci. Qui il visitatore può vivere un sogno incontrando mare, natura e leggenda». Nel video in basso le immagini della grotta.

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">