Animali feriti, come attivare la procedura per allertare il veterinario dell’Asp di Vibo

Viste le «continue segnalazioni» che riceve giornalmente, Paola Cataudella, consigliere comunale di “Città Futura”con delega al randagismo al Comune di Vibo Valentia, ritiene

opportuno dare la giusta informazione a coloro i quali trovano animali feriti o in cattive condizioni. «La corretta procedura – riferisce l’interessata – si attiva chiamando le forze dell’ordine qualunque esse siano, iniziando dalla polizia municipale e nel caso di loro irreperibilità polizia o carabinieri. Soltanto queste possono allertare il veterinario dell’Asp, il quale sia negli orari diurni (in servizio) sia negli orari notturni e festivi (reperibile) deve obbligatoriamente intervenire sul posto. Da troppo tempo ormai sento dare le risposte più assurde anche dagli organi competenti, che rifiutando l’intervento e fuorviando coloro i quali chiedono aiuto con informazioni inesatte sul da farsi, fanno perdere tempo prezioso per la vita degli animali in pericolo, invitando i cittadini a rivolgersi alle associazioni. Ricordo a tal proposito – chiude la Cautadella – che le associazioni possono solo dare supporto agli organi competenti».