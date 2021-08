Mare sporco: il sindaco di Vibo Limardo e il comandante Pignatale fanno il punto

Riunione presso gli uffici della Guardia Costiera di Vibo Marina tra il sindaco di Vibo Valentia Maria Limardo e il comandate della capitaneria id porto Massimiliano Pignatale per fare il punto della situazione sulla condizione del mare nelle frazioni della costa.

Maria Limardo, sindaco di Vibo Valentia

«Il sindaco – riferisce una nota del Comune – ha ricevuto ampie rassicurazioni sull’attività di controllo espletata in questi giorni e che proseguiranno nella prossima settimana. Accogliendo l’espressa richiesta, nei prossimi giorni il sindaco accompagnerà la Guardia Costiera in una operazione di pattugliamento delle coste a bordo di un apposito mezzo per rendersi conto di persona della situazione tutta. Della problematica prosegue la nota – è stata interessata anche Arpacal e ne sono seguiti appositi sopralluoghi con il direttore scientifico Iannone. La stessa Arpacal ha provveduto ad un sopralluogo col drone al fine di verificare eventuali anomalie ambientali sul torrente Sant’Anna. E di scarichi abusivi si sta occupando pure la polizia municipale con il comandante Michele Bruzzese che sta effettuando ripetuti controlli sul territorio comunale. Insomma, un’attività intensa avviata anche a seguito delle numerose denunce inoltrate nei giorni scorsi e che hanno convinto il sindaco ad indire una Conferenza dei servizi permanente sulla salute del mare a cui saranno convocati tutti gli attori protagonisti della problematica: Regione Calabria, dipartimento ambiente, Guardia Costiera, Asp, Arpacal, Corap e Comuni costieri in quanto il mare non ha confini», chiude il comunicato.