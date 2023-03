Oltre 1300 migranti in pericolo al largo delle coste calabresi, interviene la Guardia costiera

La Guardia costiera sta intervenendo in soccorso di circa 1.300 persone su imbarcazioni che stanno cercando di raggiungere l’Italia. Tre motovedette stanno operando, a circa 70 miglia a sud di Crotone, per prestare soccorso a un barcone con circa 500 migranti a bordo. Altre unità della Guardia Costiera – Nave Dattilo e ulteriori tre motovedette stanno prestando soccorso ad altri due barconi con un totale di circa 800 migranti a bordo che si trovano, invece, a circa 100 miglia da Roccella Ionica. I soccorsi, coordinati dalla Centrale operativa della Guardia Costiera di Roma in area di responsabilità sar italiana, risultano particolarmente complessi per il numero elevato di persone presenti a bordo delle imbarcazioni alla deriva. Le operazioni proseguiranno nelle prossime ore anche con l’impiego di un aereo Atr 42, di Nave Corsi e di Nave Visalli della Guardia Costiera. Sul posto si sta dirigendo anche la nave Sirio della Marina Militare, chiamata dalla Guardia costiera “in difficoltà”, come fa sapere il ministero della Difesa. La nave militare, aggiunge, «sta procedendo alla massima velocità consentita per fornire l’assistenza richiesta». (Ansa)

