Vibo Marina, la motovedetta Cp 808 compie 30 anni: tanti i soccorsi in mare e le vite salvate

Venne realizzata nel 1994 dai cantieri Codecasa Due di Viareggio, appositamente allestita e specializzata nel servizio di salvataggio d’altura anche in condizioni meteo- marine avverse. Viene considerata, pertanto, un’unità ognitempo e auto raddrizzante, praticamente inaffondabile e concepita per il servizio del soccorso marittimo (SAR) e il coordinamento di operazioni di salvataggio in caso di sinistro.

Oggi la m/v CP808, scherzosamente soprannominata “La ciuccia” dal suo equipaggio, compie trenta anni, durante i quali è stata impiegata in innumerevoli operazioni di soccorso, spesso concluse con relativi salvataggi di vite umane in mare. Tra i tanti interventi messi in atto di recente dalla CP808, si può ricordare l’operazione di trasferimento in ospedale di una passeggera della nave da crociera Costa Diadema, distante 55 miglia dalla costa; l’assistenza ad una imbarcazione alla deriva con sei persone a bordo al largo di Capo Vaticano e, per ultimo, il recupero del corpo, purtroppo senza vita, del giovane Gabriele Alessandria.

La motovedetta CP 808 è ancora oggi in perfetta efficienza, anche grazie alla professionalità, all’impegno e alla dedizione degli equipaggi che si sono succeduti ed è sempre pronta a salpare in caso di emergenze.