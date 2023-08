Salvataggio in mare a Vibo Marina: il racconto del marinaio eroe – Video

Prima l'intervento della Guardia costiera, poi il gesto di Borhen che ha sfidato le onde per trarre in salvo una bagnante che rischiava di annegare

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Non si sente un eroe, ma è orgoglioso del gesto. Borhen Abassi, marinaio di Vibo Marina racconta ciò che è avvenuto ieri pomeriggio in prossimità della località “Capannina”, a Vibo Marina: «Erano le 15 quando le urla di una donna hanno attirato la mia attenzione. Le onde la spingevano verso gli scogli. Non riusciva a rientrare, chiedeva aiuto, ma era distante dalla riva».

Il giovane ha tempestivamente allertato la Guardia costiera che dopo avere individuato la donna ha lanciato un salvagente, che le ha consentito di raccogliere le poche forze rimaste e di raggiungere la riva. Proprio in quel momento, quando la donna si trovava a 5 metri dalla riva, Borhen si è tuffato, riuscendo a trarre in salvo la donna che rischiava di annegare. «Era a pochi metri – ammette – ma era stremata. Le onde erano altissime. L’ho afferrata e portata a riva. Poteva essere mia madre, mia sorella… Non potevo lasciarla sola», commenta ancora scosso per l’accaduto. Vibonese d’adozione, marinaio di professione. Lui che quel mare lo ama sin da piccolo, da quando osservava con orgoglio suo padre: «Sono figlio di un marinaio, nelle vene ho più acqua salata che sangue», ironizza.

LEGGI ANCHE: Vibo Marina, bagnante in difficoltà per il mare mosso soccorsa dalla Guardia costiera – Video