Serra San Bruno, il Comune ottiene 450mila euro per l’ampliamento del depuratore

Un finanziamento di 450mila euro sarà destinato al Comune di Serra San Bruno per l’ampliamento del depuratore. A darne notizia è l’assessore Carmine Franzè che ringrazia il consigliere regionale Vito Pitaro per «aver supportato e reso possibile la realizzazione di questo progetto».

«L’intervento – spiega Franzè – consentirà di ridurre i costi di alimentazione e migliorare il servizio di depurazione. Si tratta dunque di un passo in avanti sostanziale in un settore delicato quale quello della depurazione che ha necessità di un ammodernamento per essere più efficiente e funzionale rispetto alle esigenze della popolazione».

«Il nostro obiettivo – aggiunge Franzè – è quello di ottenere risultati che vanno nella direzione dell’innalzamento della qualità della vita dei cittadini e, nello stesso tempo, che consentono di rispettare l’ambiente. Il nostro impegno – conclude – proseguirà nella convinzione che solo attraverso una strategia condivisa ed un’azione politico-amministrativa che poggia sulla sinergia istituzionale si possano concretizzare interventi capaci di incidere in senso positivo sulla vita collettiva».