Agricoltura, cambiamenti climatici e crescita digitale: in arrivo due corsi targati Gal terre vibonesi

In programma per il 10 e 16 dicembre prossimi due nuovi webinar predisposti dal Gal “Terre Vibonesi” in collaborazione con l’università “Mediterranea” di Reggio. I dettagli sono contenuti in una nota stampa.

I cambiamenti climatici in agricoltura

Nel primo caso, il 10 dicembre, con sessioni dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00, qualificati relatori ed esperti in materia si occuperanno di “Strategie per l’adattamento ai cambiamenti climatici in agricoltura”, una problematica con cui, in attesa che i grandi della terra si mettano d’accordo sull’azzeramento delle emissioni, si dovrà sempre più fare i conti. Nel dettaglio durante il seminario si approfondiranno le azioni per il miglioramento delle infrastrutture aziendali al fine di ridurre i rischi derivanti dai mutamenti climatici, il miglioramento della gestione aziendale allo stesso scopo, gli strumenti, elastici e adattabili, per la gestione delle emergenze derivanti. Per iscriversi è necessario compilare entro il 9 dicembre apposito modulo (clicca qui).

Agricoltura e crescita digitale

Nel secondo caso, il 16 dicembre, con sessioni dalle 8:30 alle 13:30, relatori ed esperti tratteranno delle grandi “Opportunità derivanti dalla crescita digitale in agricoltura”, per contribuire a rendere il settore sempre più “2.0”, come richiede la moderna competizione. In tal caso la trattazione riguarderà le opportunità della digitalizzazione nel mondo rurale, l’utilizzo di tecnologie per l’ottimizzazione e l’incremento della produttività, l’impiego di strumenti di acquisto e vendita attraverso marketplace online, l’agricoltura di precisione come sistema integrato di gestione della produzione agro – forestale. Si può partecipare compilando il modulo entro il 15 dicembre (clicca qui)

In entrambi i casi rilascio di Cfp per dottori agronomi e forestali e risposte agli eventuali dubbi dei partecipanti. «Come sempre il “Terre Vibonesi”, coinvolgendo partner autorevoli e prestigiosi, si adopera per svolgere al meglio il proprio ruolo e agevolare lo sviluppo. La parte mancante del piano di progresso spetta al mondo imprenditoriale, o aspirante tale, chiamato ad informarsi e formarsi per rendere il comparto sempre più moderno e dinamico, al passo con un mercato che richiede competenza, preparazione e specializzazione», conclude la nota.