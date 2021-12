A Monterosso l’iniziativa “Abbraccia un albero” per dire no al parco eolico

Protesta pacifica organizzata dall'amministrazione comunale e le associazioni ambientaliste contro l'abbattimento della faggeta per far spazio alle pale eoliche

Si terrà domenica mattina l’iniziativa “Abbraccia un albero”, camminata solidale nella montagna di Monterosso a difesa della faggeta contro la realizzazione del parco eolico. La manifestazione è organizzata dall’amministrazione comunale di Monterosso Calabro – con a capo il sindaco Antonio Lampasi – di concerto con Kalabria Trekking e diverse associazioni ambientaliste operanti sul territorio. Durante la camminata gli escursionisti potranno simbolicamente abbracciare i faggi che rischiano l’abbattimento per lasciar spazio alle pale e condividere il momento sui social network, per sensibilizzare la collettività alla tutela dell’ambiente.

La faggeta di Monterosso Calabro è uno dei siti boschivi più belli del territorio: purtroppo buona parte di essa rischia di essere distrutta per la creazione di un impianto eolico. La passeggiata di domenica sarà una delle tante iniziative di protesta pacifica che l’amministrazione e le associazioni promuoveranno per dire No al parco eolico.