Tropea, il Comune aderisce al progetto nazionale “Un albero per il futuro”

Sabato 19 marzo 2022, alle ore 10, nella Pineta di Marina Vescovado, il Comune di Tropea, con Legambiente e l’Istituto di Istruzione Superiore di Tropea, parteciperanno al progetto nazionale “Un Albero per il Futuro” promosso dal Ministero della Transizione Ecologica in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri comando Biodiversità e tutela Parchi. Verranno posti a dimora circa 100 alberelli di pino che si andranno ad unire a quelli già piantati per rimpiazzare quelli abbattuti a causa dell’infezione che negli ultimi anni ha decimato il parco compromettendone l’esistenza stessa. «Gli alberi donati dall’Arma dei Carabinieri del reparto biodiversità di Mongiana – fanno sapere dal Comune – verranno geolocalizzati e messi in rete per contribuire a formare un grande bosco diffuso. L’impegno contribuirà a trattenere una grande quantità di CO2. Un gesto concreto per contrastare i cambiamenti climatici».