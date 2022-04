Acqua non potabile in quattro fontane pubbliche di Capistrano

Ordinanza di divieto per uso alimentare emessa dal primo cittadino. Le analisi hanno dato risultati con parametri non conformi alla normativa di settore

Divieto di utilizzo per uso potabile ed alimentare dell’acqua proveniente dalle fontane pubbliche di Capistrano nelle località Batia, Piazza Renoir, Piazza Cristoforo Colombo e Via Dante Alighieri. E’ quanto previsto con apposita ordinanza dal sindaco Marco Martino dopo i rapporti di prova delle analisi i cui esiti non sono risultati conformi ai parametri di legge ed alla normativa di settore. Da qui l’ordinanza a tutela della salute pubblica e la trasmissione di copia della stessa all’Asp di Vibo, ai carabinieri della stazione di Monterosso Calabro, e al responsabile comunale dell’area tecnica per i provvedimenti conseguenziali. Delle quattro fontane, quella di “Batia” ha delle sorgenti risalenti ai padri basiliani, mentre le altre tre sono alimentate dalle acque fornite dalla Sorical.