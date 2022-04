Riaperta la strada per Longobardi dopo quasi un anno di chiusura

Riaperto dopo mesi di chiusura e lavori infiniti, il bivio per la frazione Longobardi. Era stato chiuso con un’ordinanza della polizia municipale di Vibo Valentia nell’agosto dello scorso anno dopo una breve riapertura ed un nuovo cedimento dell’asfalto. Meno di due mesi dalla fine dei lavori (giugno 2021), infatti, nel tratto iniziale, prossimo alla Statale 18 – erano comparse delle crepe. Problema evidente e sempre identico: lo smottamento del terreno, e conseguentemente del piano viabile, a causa della mancata regimentazione delle acque piovane in zona. La chiusura della strada nell’agosto dello scorso anno, fra l’altro, seguiva altra chiusura da settembre 2019 a luglio 2021. La nuova riapertura permette agli automobilisti diretti verso Vibo Marina di risparmiare circa cinque chilometri, evitando di dover arrivare sino alla Stazione di Vibo-Pizzo. Ulteriori lavori per 900mila euro sono previsti per la totale messa in sicurezza di Longobardi, mentre 970mila euro è lo stanziamento per la frazione San Pietro alle prese con una frana. Si punta a regimentare le acque delle due frazioni di Vibo Valentia ma i tempi non si prevedono affatto brevi. Per intanto da Longobardi è ripresa la circolazione stradale.