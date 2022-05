Vibo Marina e Bivona: fatta luce sulle condizioni del mare e su come “fermare” i pericoli del Sant’Anna

Il mare della costa comunale di Vibo Valentia, almeno al momento, è in buona salute e il torrente Sant’Anna sarà collettato a metà maggio al depuratore del Corap. Lo ha assicurato Giovanni Russo, assessore ai Lavori pubblici al Comune di Vibo Valentia, che non ha mancato di rispondere in aula all’interrogazione presentata dal capogruppo di Azione Stefano Luciano, che, appunto, ha inteso acquisire «delle informazioni utili, non soltanto al fine di conoscere lo stato del mare di Bivona e Vibo Marina, ma anche – ha specificato il consigliere di minoranza – per capire quali siano le iniziative che nel breve periodo si intende assumere come amministrazione comunale per evitare che il Sant’Anna possa sversare a mare». [Continua in basso]

Gli interrogativi posti all’assessore

L’assessore Giovanni Russo

Prendendo la parola in Consiglio, l’assessore ha dunque riferito che «l’interrogazione mirava sostanzialmente a fare luce su due aspetti: riconoscere lo stato di salute antistante il mare di Bivona e Vibo Marina e conoscere le misure che si intendono adottare per evitare lo sversamento in mare del torrente Sant’Anna. Risponderò a entrambi gli aspetti pur non essendo di mia stretta competenza valutare la salute del mare. Questa, infatti, spetta all’Arpacal, che attraverso delle direttive europee individua dei precisi punti di prelievo che mensilmente vengono effettuati proprio dall’Arpacal per attestare la buona o meno salute sulla balneabilità delle acque antistanti la nostra costa».

«Buona la condizione del mare lungo la nostra costa»

Ed i verbali dei prelievi effettuati nel mese di aprile da parte dell’Arpacal – ha fatto sapere sempre il rappresentante della giunta Limardo – «attestano la buona condizione delle acque marine lungo la nostra costa. Ritengo opportuno sottolineare che rispetto a questa problematica sia la Regione Calabria quanto la Procura di Vibo Valentia hanno messo in campo un impegno fortissimo, sottoscrivendo anche una collaborazione con la Stazione geologica Norm. Quindi, da questo punto di vista ci sentiamo maggiormente tutelati per la grande attenzione che si sta dispiegando in questi ultimi mesi sia da parte della Regione che da parte della Procura per dei controlli più precisi sulla balneabilità delle acque».