Pizzo, adottato il Piano spiaggia

La stagione estiva è alle porte. Tanti sono i piani e le delibere che i Comuni stanno approvando per migliorare gli ambienti, perché molte sono le crepe che nella provincia si registrano, soprattutto prima e durante l’estate. A Pizzo la commissione straordinaria che gestisce il Comune ha adottato, con i poteri del Consiglio, il “Piano comunale spiaggia”, a seguito di una «lunga e feconda interlocuzione con gli operatori del settore che hanno fornito osservazioni e contributi».

Il Piano sarà adesso depositato, corredato dei relativi elaborati, al Comune per i venti giorni successivi alla data di affissione all’albo pretorio dell’avviso di adozione. Entro lo stesso termine, la commissione straordinaria «provvederà ad acquisire i pareri, il nullaosta e gli altri atti di assenso previsti dalla legge tramite la conferenza di servizi». Si auspica che tale strumento urbanistico possa disciplinare a tutti gli effetti l’utilizzo del demanio marittimo, patrimonio importante per Pizzo che conta 13 chilometri di spiaggia.