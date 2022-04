Ex Palazzo Callipo a Pizzo da anni abbandonato: ottenuti due finanziamenti

Sul viale che collega la Marina di Pizzo alla stazione ferroviaria c’è una struttura (ex palazzo Callipo) da anni fatiscente e in preda all’incuria più totale. Un “pugno nell’occhio” per i passanti ed il paesaggio a ridosso del lungomare, fra l’altro in una zona particolarmente frequentata e visitata pure dai turisti nel periodo estivo. Condizioni igieniche ai limiti, con l’immobile divenuto negli anni ricettacolo di rifiuti e sporcizia.

Non sono mancate le segnalazioni alle varie amministrazioni comunali che negli anni si sono succedute, ma si sono rivelate tutte vane.



Prova invece a voltare definitivamente “pagina” la commissione straordinaria del Comune di Pizzo che ha infatti richiesto un sopralluogo ai funzionari della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Storici, ai quali ha chiesto di effettuare una ricognizione al fine di procedere ad interventi immediati per porre fine ad uno “spettacolo” deprimente per l’immagine di Pizzo e la sua vocazione al turismo.



La Sovrintendenza ha così scoperto che il manufatto è oggetto di due finanziamenti. Il primo, da 150mila euro, è destinato al consolidamento e al restauro delle murature e, quindi, alla realizzazione della copertura. Il secondo, invece, servirà alla verifica del rischio sismico, alla riduzione della vulnerabilità ed al restauro, ed ammonta a 250mila euro.

La commissione straordinaria, al fine di ripristinare l’intera zona e sottrarla al degrado, si è però preoccupata anche del manufatto adiacente all’ex palazzo Callipo, pure questo versante in uno grave stato di precarietà statica. In tale caso dovranno essere i privati a ripulirlo.