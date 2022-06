Carenza idrica, Sorical riduce la portata d’acqua per quattro comuni vibonesi

Con una nota la Sorical ha informato i Comuni di Tropea, Briatico, Parghelia e Zambrone che verrà eseguita una diminuzione della portata dell’acqua di un terzo, da regolare pro-quota rispetto a quella solitamente addotta dallo schema idrico Conture.

La Sorical comunica che «ha eseguito negli ultimi 15 giorni verifiche e monitoraggi dello schema idrico denominato Conture e in particolare delle collegate scaturigini sorgentizie, rilevando una sensibile diminuzione delle portate captate, passate dai precedenti 48 1/sec per il periodo invernale di massima disponibilità all’attuale captazione disponibile e pari a circa 30 1/sec». [Continua in basso]

Secondo Sorical ciò è dovuto «ai noti eventi siccitosi che negli ultimi anni stanno condizionando in maniera importante la disponibilità di acqua nelle falde». Un fenomeno in crescita, si spiega, e sicuramente legato ai cambiamenti climatici e ai lunghi periodi senza piogge. «La conseguenza – prosegue la nota Sorical – è quella di una repentina diminuzione quantificata oggi già nell’ordine del 36% circa dell’approvvigionamento di provenienza dal gruppo sorgentizio Conture, che rende impossibile il pieno soddisfacimento della domanda idropotabile attuale e a medio termine, in quanto sensibilmente ridotta risulta essere la portata prodotta da sorgenti in evidente criticità e che non dispongono di invasi tali da consentire accumuli nei periodi di maggior risposta e successivo rilascio per i periodi di maggior richiesta. Né tantomeno si dispongono di approvvigionamenti alternativi per il caso di specie».

Sorical invita dunque le amministrazioni comunali di Tropea, Briatico, Parghelia e Zambrone a sensibilizzare la popolazione a un uso parsimonioso dell’acqua, servendosene per esclusivi usi domestici ed igienico-sanitari ed evitando sprechi.

