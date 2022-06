Agricoltura, il patentino fito-sanitario al centro di un incontro alla biblioteca di Filadelfia

Il documento utile ad agricoltori e giardinieri per l’acquisto di prodotti usati per la difesa di piante e alberi. Appuntamento il 30 giugno

Un incontro divulgativo per parlare del patentino fito-sanitario. Lo propone l’amministrazione comunale di Filadelfia. L’iniziativa pensata per offrire agli interessati informazioni di base relative all’acquisizione della “qualifica”. Si tratta di un documento che abilita il possessore all’acquisto e utilizzo di prodotti usati per la difese delle piante e degli alberi. Agricoltori e giardinieri sono le categorie più interessate all’acquisizione del patentino, il cui obbligo è entrato in vigore nel 2015. [Continua in basso]

L’appuntamento si terrà presso la biblioteca comunale alle ore 18.00 in data 30 giugno. Ai saluti del sindaco, Anna Bartucca seguiranno gli interventi di Davide Caruso, assessore con delega all’agricoltura; Mariariosa Anello, presidente della Biblioteca. Tra i relatori Gaetano Mercatante, agronomo e Vito Bartucca, agronomo.

Tags

agricoltura

filadelfia

Articoli correlati