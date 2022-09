Mare sporco a Pizzo, un bagnante: «Che fine hanno fatto i controlli?» – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Mare dal colore verdastro e bollicine che galleggiano qua e là. È quello che, negli ultimi due pomeriggi, si sono trovati davanti i bagnati in contrada Difesa a Pizzo. La segnalazione giunge da uno di loro, che con un video documenta quello che appare come un vero e proprio scempio: «La stagione non è ancora finita, ma i controlli evidentemente sì», dice.



In zona sono ancora tanti i turisti: «Sono tutti sgomenti, si aspettavano di trovare il mare cristallino pubblicizzato sul web e invece…». C’è però chi non rinuncia comunque a tuffarsi in acqua: «Rischiando prurito e bruciore su tutto il corpo».

«I controlli degli enti preposti che fine hanno fatto? – si chiede il bagnante – Per chi inquina occorrerebbero sanzioni serie».