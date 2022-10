Inquinamento, l’indagine della Stazione Anton Dohrn: «In Calabria veleni che non sono calabresi»

«Certe sostanze qui non si usano perché certe cose qui non si producono, se troviamo traccia degli scarti di quelle sostanze evidentemente qualcuno ce le ha portate». Silvio Greco è uno scienziato che ama farsi capire. La Stazione zoologica Anton Dohrn che dirige, monitorando 311 siti lungo la costa calabrese, in mare e sulla terra ferma, ha rinvenuto anche «nature, e quantità e qualità, di contaminanti, che non sono di origine calabrese». Dove? «In aree che non posso citare perché sono già interessate dalle attività della magistratura». È un dato che il professor Greco illustra resocontando i dati del “Progetto di ricerca finalizzato al miglioramento e mantenimento dell’ecosistema marino della Regione Calabria”. [Continua in basso]

«Studio senza precedenti»

La nave Vettoria, ormeggiata su una banchina del porto di Vibo Marina, ospita una sorta di punto stampa sul monitoraggio del mare e degli impianti di depurazione. A bordo ci sono anche il presidente della Regione Roberto Occhiuto, i vertici delle Procure di Vibo Valentia e Lamezia Terme, Camillo Falvo e Salvatore Curcio, il dirigente regionale del Dipartimento per la Tutela dell’Ambiente Salvatore Siviglia e il comandante della Capitaneria di Porto di Vibo Marina Luigi Spalluto. «Nessuna Regione italiana ha mai fatto uno studio così – dice Greco –. È chiaro che quando fai uno studio così esce la verità, anche perché quella cercavamo, perché quando qualcuno sa le cose può intervenire». Tracce di «contaminanti non calabresi» in terra e mari calabresi, ma non solo: «Troppe le condotte che scaricano entro i venti di profondità – aggiunge lo scienziato – quindi nelle cosiddette acque di mescolamento e, così, gli scarichi, tornano indietro. E alcune di queste condotte sono troppo a ridosso dei Siti di interesse comunitario, i quali, pertanto, rischiano di essere compromessi».

Occhiuto: «Si facesse pure altrove…»

Scorre le slide Greco, snocciola i dati ed evidenzia come siano stati acquisiti grazie a «tecnologie di ultima generazione». «Attenzione a pensare che i problemi ce li abbia il mare della Calabria – evidenzia il governatore Occhiuto – perché se questo studio si facesse in altri tratti della costa nazionale, probabilmente si avrebbero risultati anche peggiori». Come dire: qui abbiamo avuto il coraggio di guardare in faccia la realtà e abbiamo voluto conoscerla fino in fondo per intervenire, lo facciano anche le altre regioni… «Molto è stato fatto ma molto resta ancora da fare», continua il presidente della Regione, consapevole che «la nostra è un’azione senza precedenti». Ed in effetti lo è: e non solo perché fianco a fianco ci sono Regione e Procure, ma anche perché l’indagine sul problema è stata affidata a chi ha il know how per effettuarla nel modo migliore.