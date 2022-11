Svincolo Serre e provinciali per Soriano e Piscopio fra discariche e strade con scarsa segnaletica

Tenere pulito l’ambiente è un dovere civico, prima che normativo. Purtroppo, la realtà nella maggior parte delle strade provinciali del Vibonese denota un’evidente inciviltà difficilmente superabile e, in molti casi, punibile. L’abbandono dei rifiuti urbani, e non solo, lungo strade, cunette, piazzole di sosta e finanche le vie dei centri storici dei paesi e del capoluogo (Vibo Valentia), è un fenomeno in forte aumento, in barba a ogni cura per l’ambiente. Un pessimo biglietto da visita per i forestieri, i quali, già all’arrivo nelle aree in prossimità delle uscite autostradali sono “accolti” da cumuli di pattume e sporcizia.

Ormai da tempo nella morsa degli sversamenti è l’uscita autostradale dell’A2 del Mediterraneo “Gerocarne – Soriano”, meglio nota come uscita delle Serre. Ebbene, qui insiste uno scarico continuativo di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, che ci consegna una desolante realtà tale da rimanere inorriditi. La cartellonistica pubblicitaria che dà riferimenti dei vari siti culturali ubicati nelle vicinanze e, anche quella stradale, è “incorniciata” da una varietà di immondizia e materiali che necessitano di uno specifico smaltimento. Dalla carta alla plastica, passando per il vetro, la lista dei rifiuti urbani presenti nella cunetta di fronte lo svincolo, è completa. Ma c’è di più. [Continua in basso]

Basta scendere dall’auto nell’area di sosta dello svincolo autostradale delle Serre e dare un’occhiata allo scempio per imbattersi immediatamente in pneumatici fuori uso, guarnizioni di gomma, bottiglie e dosatori di olio da motore ed evidenti tracce di olio esausto. Inutile sottolineare i danni ambientali che provoca l’abbondono di determinati rifiuti o quanto sia inquinante l’olio esausto che, gettato in natura, impedisce alle piante l’assunzione delle sostanze nutritive e se raggiunge un pozzo d’acqua potabile lo rende inutilizzabile. Ma se da un lato assistiamo all’inciviltà di alcuni, dall’altro “latita”, per altri aspetti, l’intervento più o meno celere degli enti deputati alla raccolta dei rifiuti abbandonati. Questo lo si evince chiaramente dagli sversamenti datati.

Gli pneumatici fuori uso, per esempio, si presentano a vista avvolti dalle erbacce e dalle radici delle stesse, a dimostrazione che giacciono in tale area da parecchio tempo. A chi il compito di rimuoverli? L’art. 14 del Codice della Strada dispone che i proprietari delle strade e i loro eventuali concessionari, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo nonché delle attrezzature, impianti e servizi. L’indecorosa situazione, come dicevano in apertura, è manifesta anche in altri siti stradali del Vibonese. Nel raggio di pochi metri dallo svincolo autostradale “Gerocarne – Soriano”, infatti, si assiste a un evidente stato di incuria in cui versano le reti viarie provinciali, tra rifiuti abbandonati, vegetazione incolta che invade le corsie, segnaletica (poca) datata e in alcuni casi divelta, manto stradale rattoppato e illuminazione fatiscente. Nello specifico ci riferiamo alle arterie provinciali (Sp 73 inn. Ss 182 Cimitero Soriano – Sp Filogaso Ss 182 presso svincolo Serre, Sp 14 Vibo – Piscopio), ma non godono certamente di condizioni ottimali altre strade che attraversano il territorio dell’entroterra.