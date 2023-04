Pizzo, il sindaco ordina la pulizia dei terreni privati per garantire strade sicure

La pulizia e la manutenzione dei terreni privati al centro di un’ordinanza del sindaco di Pizzo, Sergio Pititto. In particolare, il primo cittadino, ha inteso intervenire per contrastare lo stato di abbandono, degrado e incuria in cui versano molteplici beni immobili di proprietà privata, fronteggianti le strade urbane e vicinale dell’ente. La presenza di rovi, erbacce, arbusti nonché rifiuti, rischia di ripercuotersi negativamente sulle persone nonché incidere sulla sicurezza della viabilità. In più, la mancata manutenzione dei terreni, del verde e dei canali di scolo può determinare l’ostruzione dei canali con tracimazione dell’acqua e situazioni di rischio igienico dovuto al ristagno e la propagazione di malattie. A ciò s’aggiunge l’abbandono e la mancata rimozione dei rifiuti. [Continua in basso]

Il sindaco Pititto ha quindi ordinato entro il 15 maggio la pulizia dei terreni privati inedificati, i cortili delle abitazioni ricadenti in zone urbane e periurbane, da rovi, sterpaglie e rifiuti. Allo stesso tempo, la pulizia deve riguardare i canali di scolo. Un punto dell’ordinanza riguarda invece la somministrazione di cibo ai randagi: «I cittadini – si legge nell’ordinanza- dovranno dare loro da magiare utilizzando appositi contenitori che dovranno poi essere rimossi. In più la somministrazione deve avvenire lontano dagli ingressi di tutte le attività commerciali-artigianali e locali di ristorazione».

