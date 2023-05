Limbadi, acqua non potabile: scatta il divieto, ecco dove

A tutela della salute pubblica, il sindaco di Limbadi, Pantaleone Mercuri, in qualità di autorità sanitaria locale, ha emesso un’ordinanza contingibile ed urgente di divieto dell’uso dell’acqua potabile ai fini del consumo umano. “Si rende necessaria l’emissione di un provvedimento urgente mirato a limitare l’uso dell’acqua potabile a Limbadi, presso la fontana pubblica sita in località Pugliese e nelle frazioni Mandaradoni e S. Nicola. L’acqua non può essere utilizzata per uso alimentare, il lavaggio e la preparazione degli alimenti, igiene orale, lavaggio stoviglie o utensili da cucina, lavaggio apparecchiature sanitarie, lavaggio oggetti per l’infanzia (biberon, contenitori pappe etc) può essere usata – si specifica – per la pulizia della casa e il funzionamento degli impianti sanitari nonché per l’igiene della persona con l’esclusione sopra specificata”. Il provvedimento è stato emesso a seguito della nota della Società Microchim Srl, affidataria, da parte del Comune di Limbadi, del servizio di autocontrollo delle acque destinate al consumo umano nel territorio comunale, con la quale è stato ha comunicato che i risultati delle analisi effettuate sui campioni di acqua potabile presso i seguenti punti di prelievo: fornitura pubblica Piazza Madonna della Neve, fraz. Mandaradoni; fornitura pubblica Località Pugliesa; fornitura pubblica via Piave; fornitura pubblica Canonico Saladino frazione S. Nicola De Legistis, microbiologicamente non rientrano nei limiti previsti dalla legge, mentre i risultati delle analisi relative a punto di prelievo nella frazione Caroni e Motta Filocastro, rientrano nei limiti previsti. Il primo cittadino ha evidenziato che la So.Ri.Cal. è stata immediatamente interessata e sollecitata ad intervenire per quanto riguarda le sorgenti e i serbatoi di competenza della stessa.

