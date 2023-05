Diemmecom per la tutela di mare e ambiente con “Educare per amare” – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Il secondo step della scommessa lanciata dal Gruppo editoriale Diemmecom arriva a distanza di sei mesi esatti: “Educare per Amare”, il convegno organizzato dalla nostra azienda editoriale per favorire la convergenza di esperienze a tutela del patrimonio naturalistico e ambientale della Calabria, arriva puntuale così come era stato annunciato in occasione del primo appuntamento, quello tenuto all’Unical di Rende a fine novembre del 2022.

Stavolta, la location per il prosieguo dell’ambizioso, ma già perfettamente riuscito, progetto sarà la Terrazza del Museo archeologico di Reggio Calabria, che martedì prossimo, a partire dalle ore 10. 30, ospiterà esperti di settore, giornalisti, uomini delle forze dell’ordine e delle istituzioni in genere chiamati a rilanciare il proprio impegno – nell’imminenza della stagione stiva – a tutela del mare.

