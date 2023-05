Educare per amare, si rafforza la sinergia tra LaC, Arma e Università – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Continua l’impegno del Gruppo editoriale Diemmecom per favorire la convergenza di esperienze a tutela del patrimonio naturalistico e ambientale della Calabria. Dalla Terrazza del Museo Archeologico di Reggio Calabria, a distanza di sei mesi esatti è andata in scena il secondo step di “Educare per Amare”. L’incontro si è focalizzato sul tema “Il Mare di Calabria, ricchezza e fragilità”, e attorno ad esso sono state presentate due novità editoriali: la seconda stagione di Blu Calabria e il nuovo format Una Regione per girare. Introdotto dalla giornalista di LaC Francesca Lagoteta, il padrone di casa Carmelo Malacrino, direttore del MaRC, si è mostrato entusiasta di ospitare l’evento targato Diemmecom.

Falduto e Lagoteta

Maria Grazia Falduto, direttore generale Diemmecom, dopo i saluti e i ringraziamenti di rito, ha sottolineato la riuscita partnership con l’Arma dei Carabinieri: «Il mare rappresenta la nostra principale ricchezza, ma è vero che ha tante fragilità. Abbiamo avuto al nostro fianco le forze dell’ordine che mettono in campo, ogni giorno, ogni azione possibile per arginare gli abusi edilizi. In noi è stata riposta fiducia e noi abbiamo dimostrato che in Calabria è possibile fare sinergia. Abbiamo creato prodotti editoriali con tutti ragazzi che hanno scelto di rimanere e lavorare per la Calabria. Con l’editore Domenico Maduli, imprenditore che ha fatto questa scelta, continueremo ad impegnarci in questo senso». Continua a leggere su LaC News24

